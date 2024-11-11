В Азербайджане Лукашенко назвал недостижимую цель, с которой «все хуже и хуже»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Азербайджане в экспресс-интервью телеканалу AnewZ (основной партнер COP29 в Азербайджане) назвал недостижимую цель, с которой «все хуже и хуже». Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства на вопрос журналиста о том, достижимой ли является цель, связанная с ограничением роста средней глобальной температуры на уровне 1,5 градуса и достаточно ли страны делают для этого, ответил:
— Если будем так делать и в такой «достаточности», то недостижима. Ничего не меняется. Наоборот, все хуже и хуже.
Президент также заметил, что те страны, которые прежде всего должны заниматься сокращением выбросов, к сожалению, не делают этого. Он акцентировал внимание на том, что просвета в данном плане не видно.
— Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны, — отметил Александр Лукашенко.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие во Всемирном саммите по климату в Баку.
Тем временем министр Рыженков объяснил причину больших кадровых перестановок в МИД Беларуси: «Недоброжелатели говорят: “Вот сейчас чистки”.