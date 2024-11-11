Лукашенко раскритиковал усилия по борьбе с изменением климата

Комментируя отказ от участия в саммите в Баку лидеров некоторых западных стран, белорусский президент предположил, что «они думают, что все будет хорошо и климат меняться не будет, что Запад это (эта проблема — ред.) обойдет». «То есть они думают, что обойдется. Не обойдется. А страдать, что они не приехали, не надо. Господь видит», — добавил Лукашенко.