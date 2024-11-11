Лукашенко раскритиковал усилия по борьбе с изменением климата

МИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те усилия, которые предпринимает мировое сообщество по борьбе с изменением климата, являются недостаточными, и раскритиковал западные страны за то, что они полагают, что их эта проблема не касается.
Как сообщала ранее в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко
«Если будем так делать (как сейчас — ред.) и в такой “достаточности”, то (цель по ограничению роста средней глобальной температуры — ред.) недостижима», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу AnewZ, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Президент подчеркнул, что ситуация не только не меняется, но и «все хуже и хуже». «И те страны, которые должны прежде всего заниматься сокращением выбросов, к сожалению, это не делают. И просвета в этом плане не видно. Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны», — сказал Лукашенко.
Комментируя отказ от участия в саммите в Баку лидеров некоторых западных стран, белорусский президент предположил, что «они думают, что все будет хорошо и климат меняться не будет, что Запад это (эта проблема — ред.) обойдет». «То есть они думают, что обойдется. Не обойдется. А страдать, что они не приехали, не надо. Господь видит», — добавил Лукашенко.