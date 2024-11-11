NI: ВСУ не смогли добиться успехов, несмотря на использование БМП Bradley
Несмотря на использование БМП Bradley, ВСУ не достигли стратегических успехов, а Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, отметил аналитик Брэндон Вейхерт. Он также отметил, что потери Bradley среди украинских сил в ходе боевых действий были значительными, что для американской армии было бы катастрофой.
CNN: госслужащие США опасаются массовых чисток по инициативе Трампа
В США федеральные чиновники готовятся к массовым увольнениям после вступления Дональда Трампа в должность. Он планирует применить указ 2020 года, позволяющий увольнять беспартийных сотрудников. Сейчас среди чиновников федеральных служб царит «общее чувство ужаса».
AP: Китай работает над созданием ядерного двигателя для нового авианосца
Китай построил прототип ядерного реактора для военного корабля, что указывает на подготовку к созданию атомного авианосца. Это подтверждено исследованием Миддлберийского института, основанным на спутниковых данных и открытых источниках.
WSJ: Украина разбирает Кураховскую ТЭС для ремонта других объектов
Украина начала демонтаж Кураховской ТЭС для изъятия деталей и оборудования, включая генераторы и трансформаторы, чтобы восстановить другие энергетические объекты. Это решение было принято из-за дефицита запасных частей, с целью подготовки к зимним морозам.
СМИ рассказали, чего не хватает Европе в «эпоху» Трампа
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к стратегическому разрыву между США и Европой, предсказывают аналитики. Сотрудничество Трампа с Путиным может ослабить НАТО и коллективную безопасность Запада. Европа нуждается в новых лидерах, готовых справиться с этим вызовом, но есть ли они.