Несмотря на использование БМП Bradley, ВСУ не достигли стратегических успехов, а Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, отметил аналитик Брэндон Вейхерт. Он также отметил, что потери Bradley среди украинских сил в ходе боевых действий были значительными, что для американской армии было бы катастрофой.