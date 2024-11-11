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Последние зарубежные новости за 11 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 11 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

NI: ВСУ не смогли добиться успехов, несмотря на использование БМП Bradley

Несмотря на использование БМП Bradley, ВСУ не достигли стратегических успехов, а Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, отметил аналитик Брэндон Вейхерт. Он также отметил, что потери Bradley среди украинских сил в ходе боевых действий были значительными, что для американской армии было бы катастрофой.

CNN: госслужащие США опасаются массовых чисток по инициативе Трампа

В США федеральные чиновники готовятся к массовым увольнениям после вступления Дональда Трампа в должность. Он планирует применить указ 2020 года, позволяющий увольнять беспартийных сотрудников. Сейчас среди чиновников федеральных служб царит «общее чувство ужаса».

AP: Китай работает над созданием ядерного двигателя для нового авианосца

Китай построил прототип ядерного реактора для военного корабля, что указывает на подготовку к созданию атомного авианосца. Это подтверждено исследованием Миддлберийского института, основанным на спутниковых данных и открытых источниках.

WSJ: Украина разбирает Кураховскую ТЭС для ремонта других объектов

Украина начала демонтаж Кураховской ТЭС для изъятия деталей и оборудования, включая генераторы и трансформаторы, чтобы восстановить другие энергетические объекты. Это решение было принято из-за дефицита запасных частей, с целью подготовки к зимним морозам.

СМИ рассказали, чего не хватает Европе в «эпоху» Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к стратегическому разрыву между США и Европой, предсказывают аналитики. Сотрудничество Трампа с Путиным может ослабить НАТО и коллективную безопасность Запада. Европа нуждается в новых лидерах, готовых справиться с этим вызовом, но есть ли они.