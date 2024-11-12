Минниханов: Нам необходимо нарастить выпуск воздушных судов

Как рассказали руководителю республики, в 2023-м начали реализовывать инвестпроект по техперевооружению мощностей ООО «Авиационные интерьеры» на территории «Химграда». Цель проекта — обеспечить ежегодные поставки не менее 20 комплектов интерьеров для SJ-100 и 36 комплектов для МС-21.