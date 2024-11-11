В Азербайджане президент ОАЭ пригласил Лукашенко на ужин за закрытыми дверями

В сообщении говорится, что поздним вечером президент ОАЭ пригласил главу государства на неформальный ужин. В телеграм-канале уточнили, что на указанном ужине также присутствуют Наследный Принц Иордании Хусейн ибн Абдалла, премьер-министр Албании Эди Рама, а также представительная делегация ОАЭ.