В Азербайджане президент ОАЭ пригласил Лукашенко на ужин за закрытыми дверями

В Азербайджане президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на ужин за закрытыми дверями. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что поздним вечером президент ОАЭ пригласил главу государства на неформальный ужин. В телеграм-канале уточнили, что на указанном ужине также присутствуют Наследный Принц Иордании Хусейн ибн Абдалла, премьер-министр Албании Эди Рама, а также представительная делегация ОАЭ.
Лукашенко присутствует на неформальном ужине в Азербайджане по приглашению президента ОАЭ. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
«Долгий и обстоятельный разговор, азербайджанская кухня, камерная обстановка. И больше пока никаких подробностей», — уточнили в сообщении.
В телеграм-канале акцентировали внимание на том, что даже в век информационных технологий и информационных войн все самое важно обсуждается за наглухо закрытыми дверями.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в Азербайджане назвал недостижимую цель, с которой «все хуже и хуже».
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