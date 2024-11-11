Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 11 ноября 2024 года

Россия и США выступят гарантами безопасности в мирном договоре между Израилем и Ливаном, сообщила Israel Hayom. Израиль хочет гарантий, что «Хезболла» не получит оружие от Ирана через границу с Сирией. Договор требует отвода сил «Хезболлы» к северу от реки Литани и ухода израильских войск из Ливана. США и Россия в качестве гарантов безопасности обязаны не допустить перевооружение группировки.