Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 11 ноября 2024 года

Kan узнал о требовании Катара к Израилю по атакам на лидеров ХАМАС
Катар прекратил посредничество между Израилем и ХАМАС и изгнал лидеров палестинской группировки. В ответ правительство Катара потребовало от Израиля обязательства не атаковать высокопоставленных членов ХАМАС на территории эмирата.
В Израиле подтвердили распоряжение Нетаньяху о подрыве пейджеров в Ливане
Представитель канцелярии главы кабмина Израиля подтвердила участие Биньямина Нетаньяху в операции по подрыву пейджеров в Ливане. Некоторые высокопоставленные представители Минобороны выступали против проведения атаки.
Министр обороны Израиля заявил о победе над «Хезболлой»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль разгромил «Хезболлу», а устранение ее лидера Хасана Насраллы стало главным достижением. Он подчеркнул, что теперь задача — продолжать давление, чтобы получить плоды этой победы, добавив, что Израиль не вмешивается во внутреннюю политику Ливана, усвоив уроки.
МИД Ирана призвал исключить Израиль из ООН после атаки на Сирию
Министерство иностранных дел Ирана осудило израильский авиаудар по Дамаску, призвав к эмбарго на поставки оружия Израилю и исключению страны из ООН. В результате атаки погибли семь мирных жителей, включая женщин и детей, 20 человек получили ранения.
СМИ: Россия станет посредником в договоре между Израилем и «Хезболлой»
Россия и США выступят гарантами безопасности в мирном договоре между Израилем и Ливаном, сообщила Israel Hayom. Израиль хочет гарантий, что «Хезболла» не получит оружие от Ирана через границу с Сирией. Договор требует отвода сил «Хезболлы» к северу от реки Литани и ухода израильских войск из Ливана. США и Россия в качестве гарантов безопасности обязаны не допустить перевооружение группировки.