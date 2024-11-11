Глава МО ФРГ заявил, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине

«Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована», — сказал он на конференции, организованной газетой Suddeutschen Zeitung в Берлине, отвечая на вопрос, считает ли он возможным, что Трамп пойдет на сделку по Украине с Россией, не принимая в расчет интересы Киева и Европы. Писториус также высказал мнение, что Украина в случае, если ей откажут в приеме в НАТО, может превратиться в «постоянный очаг новых конфликтов в Европе».