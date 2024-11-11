Концерн Rheinmetall заявил о передаче Киеву спутниковых фото для разведки

Передача материалов необходима, чтобы удовлетворить «срочные потребности Украины в возможности спутниковой разведки», отметили в компании.
«Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR (Synthetic Aperture Radar). Это дополнит разведывательные данные, полученные другими датчиками, и обеспечит основу для принятия решений и оперативного планирования ВСУ», — говорится в сообщении.
Спутники SAR имеют преимущество перед обычными аппаратами — они могут генерировать изображения с высоким разрешением независимо от погодных условий или времени суток, отметили в Rheinmetall.
Фото делают с помощью 38 спутников ICEYE, которые финская компания запустила в 2018 году. Соглашение с Министерством обороны Украины корпорация подписала летом 2024 года.
В конце октября на Украине заработал первый оборонный завод Rheinmetall. К концу 2024 года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx. Кроме этого, концерн планирует строительство еще трех предприятий на территории страны.
Россия осуждает любую помощь западных стран Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заводы Rheinmetall станут законной целью для российских военных.