В Нидерландах примут жесткие меры против антисемитизма

Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного «Аякса». По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона «Амстердам Арена», где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации.