В Нидерландах примут жесткие меры против антисемитизма

«Изображения, которые мы видели в последние дни, и случаи, о которых мы слышали, вызывают шок… Это настоящий антисемитизм… Мы не можем отвечать на нетерпимость толерантностью, мы должны принять жесткие меры против этого», — заявил Схоф на пресс-конференции в Гааге в понедельник.
Глава нидерландского правительства подчеркнул, что в Амстердаме на прошлой неделе происходила настоящая охота на евреев, за которой стояли группы молодых людей «с миграционным прошлым».
«Мне стыдно за то, что такое может произойти в Нидерландах… Нет абсолютно ничего, что могло бы служить оправданием для преднамеренного поиска и преследования евреев», — отметил он.
Премьер также заявил, что в Нидерландах существует проблема интеграции мигрантов «последние 50 лет».
Ранее нидерландский госсекретарь по вопросам интеграции Юрген Нобел, комментируя нападения на израильских болельщиков в Амстердаме, заявил, что в Нидерландах существует большая проблема с интеграцией мусульманской молодежи. По его словам, они не разделяют местные нормы и ценности.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного «Аякса». По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона «Амстердам Арена», где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных.
После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.