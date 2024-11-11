В МИД прокомментировали голосование против резолюции России по нацизму

Ранее в понедельник комитет одобрил резолюцию РФ «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В ее поддержку выступили 116 стран, 54 были против, еще 11 воздержались.
«Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом. Сколько этих государств заявляли, что они привержены своим обязательствам в рамках международных договоров по правам человека, по борьбе с расизмом. Это голосование совершенно наглядно показывает, насколько их слова, их заявления расходятся с действиями», — сказал Лукьянцев российским журналистам.
«Делегации говорят о том, что они привержены искоренению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нацизма, неонацизма, и потом в то же время они голосуют против осуждения этих явлений», — добавил российский дипломат.
При этом Лукьянцев выразил убежденность, что при голосовании по соответствующей резолюции на пленарном заседании Генассамблеи (следует после принятия документа профильным комитетом) число ее сторонников увеличится: «Ожидаю, потому что так происходит каждый год и, думаю, что этот год не станет исключением».
Принятая в понедельник резолюция, среди прочего, «рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны». Документ также настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.
Перед голосованием ряд стран внесли в российский текст поправку, которая утверждает, что Россия якобы использует тему борьбы с неонацизмом для оправдания своей специальной военной операции. Несмотря на то что она была одобрена, авторы поправки все равно проголосовали против резолюции. В делегации РФ назвали ее «откровенной уловкой и провокацией» и голосовали против нее.