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Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что будет готов выставить России 24-часовой ультиматум. Об этом он рассказал в интервью Stern.

Источник: Reuters

По словам политика, он выставит требование о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же этот ультиматум не будет выполнен, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Ранее нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро наступит. Политик отметил, что такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении долгого времени.

дипломатия