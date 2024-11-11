Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

По словам политика, он выставит требование о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же этот ультиматум не будет выполнен, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.