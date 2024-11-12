Грозное оружие: как реализуется программа по производству Су-57

ОАК передала российским военным партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщила пресс-служба корпорации. В ВКС РФ также поступили новые самолёты Су-35С. До конца года предприятие планирует поставить Минобороны ещё одну партию Су-57 и Су-35С. В релизе ОАК также сообщается, что на открывающемся 12 ноября авиасалоне Airshow China 2024 состоится первый зарубежный показ экспортной версии Су-57. По словам аналитиков, машина может стать востребованной на мировом рынке, особенно в странах, которые имеют опыт использования советской и российской техники.