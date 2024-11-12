Грозное оружие: как реализуется программа по производству Су-57

«Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны», — говорится в релизе.
Помимо Су-57, в войска также была поставлена очередная партия многофункциональных истребителей четвёртого поколения Су-35С.
Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, на сегодняшний день Су-57 является единственным в мире самолётом пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения.
«Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолёт продолжает совершенствоваться с учётом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины», — приводит его слова пресс-служба ОАК.
Чемезов также анонсировал премьеру экспортного варианта Су-57 на авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае, который пройдёт с 12 по 17 ноября.
Об участии «пятьдесят седьмого» в Airshow China 2024 ранее сообщили и в ОАК. В релизе корпорации подчёркивалось, что экспортный Су-57Э продемонстрируют за рубежом впервые. Самолёт примет участие в лётной программе выставки и будет показан посетителям на статической стоянке. Кроме того, гости авиасалона смогут «полетать» на интерактивном тренажёре Су-57Э с применением виртуальной реальности.
После прибытия Су-57 в КНР в сети появилось множество фото и видео его тренировок, снятых жителями Чжухая. Внимание, с которым в КНР наблюдают за тренировками истребителя, «ещё раз доказывает, что российский Су-57 — лучший самолёт в своём классе», считает генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Глава корпорации также сообщил, что до конца этого года ВКС РФ получат ещё одну партию Су-57.
«Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С», — заключил Вадим Бадеха.
Высокий результат
Напомним, разработкой Су-57 занимались сотрудники ОКБ Сухого. В 2018 году был заключён первый контракт на поставку установочной партии истребителей для Минобороны России, а в 2019-м началось их серийное производство.
В арсенал самолёта входит широкая номенклатура авиационных средств поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», что позволяет ему выполнять функции как истребителя, так и ударного самолёта.
Су-57 оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации боевого применения и интеллектуальной поддержки экипажа. Кроме того, благодаря низкому уровню заметности в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах длин волн Су-57 способен осуществлять скрытные для противника действия.
В материалах ОАК отмечается, что Су-57 на данный момент является самым совершенным самолётом в линейке боевых машин ОКБ Сухого.
«Сочетание высокой манёвренности и сверхманёвренности с возможностью сверхзвукового крейсерского полёта, современного комплекса бортового оборудования, комплекса авиационного вооружения и малой заметности обеспечивают самолёту Су-57 уровень боевой эффективности, по уровню превосходящий зарубежные аналоги при меньшей стоимости жизненного цикла», — говорится на сайте корпорации.
Первое боевое применение Су-57 состоялось в 2018 году в ходе контртеррористической операции в Сирии. Как рассказал лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда», дебют оказался успешным.
«Задача была показать самолёт в деле с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применение прошло достаточно удачно. Этому предшествовал подготовительный период в России, во время которого всё было проверено здесь. Там всё подтвердилось. Был показан высокий результат», — заявил он.
Су-57 задействуются и в ходе спецоперации по защите Донбасса. По свидетельству военных, машина решает задачи «с высоким качеством».
На сегодняшний день Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в масштабных боевых действиях, подчеркнул главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
«Формально первое боевое применение машины пятого поколения относят на счёт F-35 израильских ВВС. Самолёт нанёс ракетный удар по Сирии. Но это была атака с дальнего расстояния фактически по беззащитной стране, поэтому данный пример сложно назвать боевым применением. В настоящих боях участвовал только Су-57», — сказал эксперт в разговоре с RT.
«Становится более совершенным»
По словам аналитиков, Су-57 имеет неплохие экспортные перспективы. Как отмечает Дмитрий Дрозденко, в его покупке будут заинтересованы страны, которые не обладают собственными технологиями в этой области и не входят в орбиту влияния США.
«На планете существует только три страны, у которых есть технология пятого поколения. Это американцы, мы и китайцы. При экспорте приоритетом будут пользоваться те государства, которые ранее использовали советскую и российскую технику, потому что в эксплуатации нашей и западной продукции есть различия», — пояснил специалист.
По мнению военного эксперта Александра Широкорада, важным фактором при оценке перспектив самолёта на рынке станет его экспортная цена, которая пока не объявлялась.
«На возможность сделки окажут влияние цена машины и реакция Запада. Су-57 — это великолепный истребитель и при соответствующих условиях его могут купить, например, Индия, Китай и страны Ближнего Востока», — заявил специалист в комментарии RT.
Аналитики считают, что поставки Су-57Э за рубеж положительно скажутся и на реализации гособоронзаказа в интересах Минобороны РФ.
«Увеличение серии ведёт к удешевлению производства. Кроме того, чем больше машина эксплуатируется, тем больше выявляется и исправляется недостатков. Благодаря этому самолёт становится более совершенным», — резюмировал Дмитрий Дрозденко.