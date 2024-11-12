КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радиостанция «Голос Кореи».
В сообщении уточняется, что «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ» был ратифицирован указом председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Соответствующий указ был подписан 11 ноября. 9 октября закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подписал президент России Владимир Путин.
Ранее Путин не исключил возможность проведения РФ совместных военных учений с КНДР.