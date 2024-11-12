47news: финские и российские пограничники обсудили открытие границы

Финляндия начала постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам. В Кремле подчеркивали, что «погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право». МИД России заявлял, что решение Финляндии создает новые разделительные линии в Европе.