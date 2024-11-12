47news: финские и российские пограничники обсудили открытие границы

Представители погранслужб России и Финляндии в начале осени обсуждали состояние на границе, и финская сторона допустила, что ее открытие состоится не ранее конца февраля 2025 года, сообщает 47news.
По данным издания, финские пограничники пожаловались на снижение уровня сотрудничества, а российские — на содержание пограничной просеки и продолжающееся строительство заграждения в Финляндии для предотвращения миграции. Возводить его начали в районе пограничного перехода «Иматра»— «Светогорск».
Как пишет 47news, на встрече финская сторона отметила, что после закрытия в приграничных районах ухудшилась экономическая ситуация, «давление и недовольство в обществе нарастают» из-за убытков от потери туристов из Ленинградской области, а очное общение с членами семьи, живущими в России, практически прервалось.
Финляндия начала постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам. В Кремле подчеркивали, что «погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право». МИД России заявлял, что решение Финляндии создает новые разделительные линии в Европе.
В начале ноября Ilta-Sanomat сообщила, что предстоящей зимой в качестве «эксперимента» Финляндия может возобновить работу одного контрольно-пропускного пункта, если власти изменят «оценку угроз». К таковым Хельсинки относят возможность того, что через Россию на границу попадет большое количество мигрантов из третьих стран.
По данным 47news, финские пограничники пытались уточнить, какой поток людей может быть в случае открытия границы. В ответ им посоветовали уточнить это у стран, из которых просители убежища прибывают в Финляндию через Россию.