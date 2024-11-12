Адвокат в эфире CNN рекомендовал критикам Трампа покинуть США

Было бы наивно не воспринимать всерьез слова избранного президента США Дональда Трампа, который обещал в ходе своего второго президентского срока достичь больших результатов, чем в период с 2016 по 2020 год. Об этом 11 ноября американский адвокат по национальной безопасности Марк Зейд рассказал в эфире телеканала CNN.