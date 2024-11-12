Адвокат в эфире CNN рекомендовал критикам Трампа покинуть США

Зейт прокомментировал телеканалу, почему советует своим клиентам — критикам Трампа покинуть страну. Он напомнил, что президент и его ближайшее окружение на протяжении всей предвыборной кампании ясно заявляли, что намерены принять в отношении них ответные меры.
«Они давали такие обещания. Он сказал, что намерен сделать свою вторую администрацию той, которая выполняет обещания. С нашей стороны было бы наивно и глупо не воспринимать всё это всерьез, именно поэтому мы готовимся», — рассказал Зейт.
По словам адвоката, он советует небольшому числу своих клиентов взять отпуск на время инаугурации и дальше посмотреть, что произойдет через несколько дней.
Ранее, 5 ноября, Трамп назвал свою кампанию борьбой с «демократической системой зла». В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал с критикой Демократической партии США, а также бывшего кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.