«План Б»: на Украине сделали зловещее заявление о помощи

Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов ранее заявлял, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, ее расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы. В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. При этом в сентябре Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов).