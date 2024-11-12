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Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Киеву к концу года

Обещание прозвучало в ходе встречи с Зеленским.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поставит украинской стороне миллион снарядов до конца текущего года.

Обещание, по словам Борреля, прозвучало в ходе встречи с Зеленским.

«Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке миллиона артиллерийских снарядов к концу года», — написал глава европейской дипломатии в соцсети X*.

Ранее Боррель заявил, что Украина без поддержки западных государств продержится лишь 15 дней.

Также сообщалось, что Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам РФ. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу дипломатии Евросоюза «змеёй подколодной».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

ЕС