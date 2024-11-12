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GB: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии

СМИ сообщали, что Трамп намерен «объявить войну» Стармеру.

Источник: AP 2024

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен посещать избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по дороге на саммит G20 в Бразилии, информирует GB News.

Об этом Стармер заявил в ходе встречи с журналистами. Ему задали соответствующий вопрос.

«Нет, насколько я знаю, мы летим по прямой. Если совсем честно, сейчас рано говорить о следующей неделе, но, насколько я знаю, мы летим сразу в Бразилию», — сказал он.

Ранее стало известно, что Стармер позвонил Трампу, чтобы поздравить с «исторической победой». При этом позже он ушёл от ответа на вопрос о том, планирует ли он пригласить республиканца выступить в парламенте Британии во время визита.

Напомним, по данным СМИ, Трамп намерен объявить войну премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Сообщалось, что это связано со скандалом вокруг возможного вмешательства Лейбористской партии в выборы в Соединённых Штатах в интересах Камалы Харрис.