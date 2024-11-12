Белоусов: ВС России продвигаются вперёд на Богуславском направлении

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения Колесниковки в Харьковской области отметил, что российские Вооруженные силы продолжают уверенное продвижение на Богуславском направлении. Эта информация была опубликована в Telegram-канале Минобороны России.