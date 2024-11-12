Белоусов: ВС России продвигаются вперёд на Богуславском направлении

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения Колесниковки в Харьковской области отметил, что российские Вооруженные силы продолжают уверенное продвижение на Богуславском направлении. Эта информация была опубликована в Telegram-канале Минобороны России.
«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперёд на Богуславском направлении, заставляя противника отступать», — подчеркнул министр.
Ранее Белоусов поздравил бойцов 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки на территории Донецкой Народной Республики. За проявленный героизм и выполнение боевых задач свыше 1000 военнослужащих бригады получили госнаграды.
1 ноября стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в ДНР.