FT: Еврокомиссия может высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на военные расходы

По информации источников газеты, Еврокомиссия в ближайшее время намерена разрешить странам ЕС тратить на оборонные нужды средства так называемого фонда сплочения (Cohesion fund). Это одна из крупнейших программ бюджета Евросоюза, которая была задумана как средство финансирования наиболее отсталых регионов государств блока и сближения их по уровню развития с передовыми.
На эти нужды в текущем семилетнем бюджетном плане Евросоюза на 2021−2027 годы выделено 392 млрд евро. При этом, как утверждает Financial Times, из них израсходовано за прошедшие почти 4 года менее 5%. Крупными получателями средств этого фонда являются страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, государства Прибалтики. Впрочем, развитые европейские государства также получают крупные ассигнования из фонда сплочения. Например, Германии в текущем семилетнем цикле причитается 39 млрд евро.
Газета утверждает, что Еврокомиссия пока не разрешит расходовать эти деньги на прямые закупки оружия, однако, их можно будет тратить на инвестиции в военную промышленность, на развитие проектов двойного назначения, многоцелевой техники, включая беспилотники, транспортные средства или снаряжение, которые могут использоваться для военных нужд, производство компонентов для вооружений, а также на проекты в области военной мобильности.
Тема военной мобильности и «военного Шенгена» в Европе на слуху с 2018 года, речь идет об отмене административных ограничений на военные перевозки и о стратегической модернизации всей транспортной системы ЕС, в первую очередь железных дорог, мостов и туннелей. Их габариты и предельная нагрузка должны позволять перевозить без остановок и кратчайшим путем тяжелую военную технику и крупные объемы боеприпасов. Инициатором этих проектов выступает НАТО, их экономическую базу обеспечивает ЕС, а проводить их на практике должны национальные государства.
Согласно озвученным ранее планам НАТО и программе ЕС Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), главное направление предполагаемых военных перевозок пересекает Европу с запада на восток — от портов на атлантическом побережье, где могут выгружаться прибывающие из США или Великобритании подразделения и вооружения, к границам с Россией.