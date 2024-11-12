FT: Еврокомиссия может высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на военные расходы

Газета утверждает, что Еврокомиссия пока не разрешит расходовать эти деньги на прямые закупки оружия, однако, их можно будет тратить на инвестиции в военную промышленность, на развитие проектов двойного назначения, многоцелевой техники, включая беспилотники, транспортные средства или снаряжение, которые могут использоваться для военных нужд, производство компонентов для вооружений, а также на проекты в области военной мобильности.