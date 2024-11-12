Такер Карлсон призвал США стать силой порядка и стабильности в мире

«Поэтому если США хотят стать не “мировым жандармом”, а лидером на мировой арене, выступающим за мир, их роль должна стать такой, какой она была когда-то, то есть силой порядка и стабильности, а не бесконечных революций, которые мы имеем», — прокомментировал Карлсон.