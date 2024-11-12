Такер Карлсон призвал США стать силой порядка и стабильности в мире

«Как человек, путешествующий по миру, не могу не отметить, насколько США стали близки к ядерному конфликту в течение последних трех лет. Почти три года мы как на краю пропасти», — заявил он.
По словам журналиста, большинство американцев не обладают реальным пониманием нависшей ядерной угрозы, так как местные СМИ не освещают подобную информацию.
«Поэтому если США хотят стать не “мировым жандармом”, а лидером на мировой арене, выступающим за мир, их роль должна стать такой, какой она была когда-то, то есть силой порядка и стабильности, а не бесконечных революций, которые мы имеем», — прокомментировал Карлсон.
Он также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп придерживается тактики прекращения бессмысленных войн.
«Так что, на мой взгляд, если вы голосовали за Трампа только на этом основании, вы должны гордиться тем, что вы сделали», — заключил он.
В этот день министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил вероятность переговоров Трампа и России по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
Ранее, 8 ноября, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил вероятность завершения конфликта в секторе Газа после избрания Трампа на президентских выборах в США. Эксперт отметил, что Трамп, как сторонник Израиля, вряд ли станет давить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения огня.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.