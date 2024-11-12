Депутат Южанина: Киев урежет расходы бюджета, если Запад отменит поддержку

В случае прекращения внешнего финансирования Украины вся гражданская часть бюджетных расходов будет отменена, заявила в интервью изданию «Новости.LIVE» депутат Верховной Рады Нина Южанина.
По ее словам, план государственного бюджета Украины основан на том, что все гражданские расходы будут покрываться за счет финансовой помощи со стороны западных стран. Если финансирование прекратится, правительство откажется от этих затрат.
«Я думаю, что есть “план Б”, абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных», — отметила она, отвечая на прямой вопрос ведущего о наличии запасного варианта на случай прекращения помощи.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен лично обратиться к Дональду Трампу с просьбой продолжить поддержку Украины. В ближайшие 70 дней Байден планирует убедить Конгресс и будущую администрацию в важности поддержки Украины.