Мерц пообещал выставить России ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Мерц был выдвинут кандидатом в канцлеры от оппозиционной ХДС в сентябре. Недавно Шольц объявил, что в январе в бундестаге состоится голосование о доверии его правительству, что даст возможность провести досрочные выборы в марте. На следующий день министр финансов, лидер СвДП Кристиан Линднер подал в отставку, что привело к распаду правящей коалиции. В результате Германия оказалась под управлением правительства меньшинства, состоящего из представителей Социал-демократической партии и «Зеленых», которому предстоит искать поддержку ХДС/ХСС для принятия законопроектов до выборов.