Жителям Приморья предлагают поджигать военкоматы за вознаграждение

Жителям Приморья предлагают сжечь военкоматы за вознаграждение. За терроризм предлагают от 20 до 50 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе антитеррористической комиссии края.
Предложение поступает гражданам в социальных сетях. Злоумышленники говорят, что можно «сделать доброе дело и заработать». Если человек спрашивает, о чем речь, преступники просят выбрать любой военкомат и прислать пять-семь его фотографий. После они сообщают рецепт коктейля Молотова. Если потенциальный террорист соглашается его приготовить, ему переводят 10 тысяч рублей.
Далее завербованный преступник должен поджечь военкомат и прислать видео своим нанимателям. Злоумышленники обещают 20 тысяч рублей за небольшой пожар, 30 тысяч — за хорошо горящее здание и 50 тысяч, если военкомат полностью сгорит.
Данная «подработка» попадает под ст. 205 УК РФ (террористический акт). Любой желающий «заработать хотя бы 10 тысяч рублей» может получить до 20 лет в колонии строгого режима. Поэтому при поступлении таких предложений следует не отвечать злоумышленникам. Еще лучше — сделать скриншот сообщений и прислать в чат-бот антитеррористической комиссии Приморья с указанием мессенджера, в котором велась переписка, даты, времени и номера (аккаунта), с которого писали.
Напомним, жительница Лесозаводска собиралась поджечь военный комиссариат за 50 тысяч рублей. Тихоокеанским флотским военным судом она приговорена к 14 годам колонии общего режима.