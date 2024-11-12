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Жителям Приморья предлагают поджигать военкоматы за вознаграждение

За терроризм предлагают от 20 до 50 тысяч рублей.

Жителям Приморья предлагают сжечь военкоматы за вознаграждение. За терроризм предлагают от 20 до 50 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе антитеррористической комиссии края.

Предложение поступает гражданам в социальных сетях. Злоумышленники говорят, что можно «сделать доброе дело и заработать». Если человек спрашивает, о чем речь, преступники просят выбрать любой военкомат и прислать пять-семь его фотографий. После они сообщают рецепт коктейля Молотова. Если потенциальный террорист соглашается его приготовить, ему переводят 10 тысяч рублей.

Далее завербованный преступник должен поджечь военкомат и прислать видео своим нанимателям. Злоумышленники обещают 20 тысяч рублей за небольшой пожар, 30 тысяч — за хорошо горящее здание и 50 тысяч, если военкомат полностью сгорит.

Данная «подработка» попадает под ст. 205 УК РФ (террористический акт). Любой желающий «заработать хотя бы 10 тысяч рублей» может получить до 20 лет в колонии строгого режима. Поэтому при поступлении таких предложений следует не отвечать злоумышленникам. Еще лучше — сделать скриншот сообщений и прислать в чат-бот антитеррористической комиссии Приморья с указанием мессенджера, в котором велась переписка, даты, времени и номера (аккаунта), с которого писали.

Напомним, жительница Лесозаводска собиралась поджечь военный комиссариат за 50 тысяч рублей. Тихоокеанским флотским военным судом она приговорена к 14 годам колонии общего режима.