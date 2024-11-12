Жителям Приморья предлагают поджигать военкоматы за вознаграждение

Данная «подработка» попадает под ст. 205 УК РФ (террористический акт). Любой желающий «заработать хотя бы 10 тысяч рублей» может получить до 20 лет в колонии строгого режима. Поэтому при поступлении таких предложений следует не отвечать злоумышленникам. Еще лучше — сделать скриншот сообщений и прислать в чат-бот антитеррористической комиссии Приморья с указанием мессенджера, в котором велась переписка, даты, времени и номера (аккаунта), с которого писали.