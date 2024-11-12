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13 ноября в Новосибирске последнего депутата-иноагента лишат полномочий

Депутатов-иноагентов официально лишат мандатов уже 13 ноября.

Источник: BFM-Новосибирск

13 ноября 2024 года в Новосибирске планируют досрочно лишить мандатов депутатов, признанных иностранными агентами. Соответствующее постановление о созыве сессии подписал спикер Дмитрий Асанцев.

На предыдущем заседании обсуждалось лишение полномочий Светланы Кaвeрзиной* и Антона Кaртавина*, если их статус иноагентов не будет отозван.

В свою очередь Антон Кaртавин* в своем Telegram-канале отметил, что вопрос может быть окончательно решен на 39-й сессии горсовета, запланированной на 4 декабря.

Антон Кaртавин* признан иноагентом на территории РФ.

Светлана Кaверзина* признана иноагентом на территории РФ.