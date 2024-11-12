13 ноября в Новосибирске последнего депутата-иноагента лишат полномочий

13 ноября 2024 года в Новосибирске планируют досрочно лишить мандатов депутатов, признанных иностранными агентами. Соответствующее постановление о созыве сессии подписал спикер Дмитрий Асанцев.
На предыдущем заседании обсуждалось лишение полномочий Светланы Кaвeрзиной* и Антона Кaртавина*, если их статус иноагентов не будет отозван.
В свою очередь Антон Кaртавин* в своем Telegram-канале отметил, что вопрос может быть окончательно решен на 39-й сессии горсовета, запланированной на 4 декабря.
Антон Кaртавин* признан иноагентом на территории РФ.
Светлана Кaверзина* признана иноагентом на территории РФ.