The Hill: Госдеп при Трампе может возглавить Вивек Рамасвами

Госдеп после инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может возглавить бизнесмен и бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами, пишет The Hill.
«Вивек Рамасвами определённо выглядит фигурой, которая является символичной для консервативного движения Make America Great Again, и частью Республиканской партии», — говорится в сообщении.
Другим возможным кандидатом на пост главы Госдепартамента является сенатор-республиканец Марко Рубио.
«У Марко Рубио может быть преимущество с учётом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената», — сказано в материале.
Ранее Трамп заявил, что главой аппарата Белого дома станет его помощник Сьюзан Уайлс. По словам республиканца, она станет первой женщиной-руководителем аппарата.