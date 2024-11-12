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The Hill: Госдеп при Трампе может возглавить Вивек Рамасвами

Другим возможным кандидатом является сенатор Марко Рубио.

Госдеп после инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может возглавить бизнесмен и бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами, пишет The Hill.

«Вивек Рамасвами определённо выглядит фигурой, которая является символичной для консервативного движения Make America Great Again, и частью Республиканской партии», — говорится в сообщении.

Другим возможным кандидатом на пост главы Госдепартамента является сенатор-республиканец Марко Рубио.

«У Марко Рубио может быть преимущество с учётом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената», — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что главой аппарата Белого дома станет его помощник Сьюзан Уайлс. По словам республиканца, она станет первой женщиной-руководителем аппарата.