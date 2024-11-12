В Хельсинки выступили против «финляндизации» Украины

Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию конфликта с Россией, заявила Reuters министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
По словам министра, политика «финляндизации», то есть, нейтралитета и уступок, которой ее страна придерживалась после Второй мировой войны, не подходит для Киева. «Я против этого», — сказала Валтонен и призвала «посмотреть в глаза правде» о том, что Украина была нейтральной страной до начала полномасштабных боев в феврале 2022 года.
«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — заявила глава МИДа, добавив, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли «разрушит международную систему».
В декабре 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости Финляндии. 30 ноября 1939 года началась советско-финская, или Зимняя, война, которая продлилась до 13 марта 1940 года. Между странами был подписан мирный договор, под контроль СССР перешли Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве.
Финские власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.
После Второй мировой войны Финляндия придерживалась политики нейтралитета, страна оставалась внеблоковым государством до апреля 2023 года, когда стала членом НАТО.
Финский президент Александр Стубб ранее уже призывал забыть об идее завершения конфликта России и Украины по «финской модели», подчеркнув, что страна имеет полное право определять свой суверенитет и союзников.
Как пишет Reuters, некоторые союзники Украины опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп в стремлении как можно скорее завершить конфликт постарается принудить Киев к нейтралитету. The Wall Street Journal писала, что советники республиканца предлагали ему план, который подразумевает отказ Украины от стремления вступить в НАТО минимум на 20 лет в обмен на продолжение помощи со стороны США. И в Москве, и в Киеве к публикации отнеслись с сомнением.
Россия выступает против присоединения Украины к НАТО, отказ от вступления Киева в альянс президент Владимир Путин называл одним из условий мирного урегулирования.