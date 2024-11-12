В Хельсинки выступили против «финляндизации» Украины

По словам министра, политика «финляндизации», то есть, нейтралитета и уступок, которой ее страна придерживалась после Второй мировой войны, не подходит для Киева. «Я против этого», — сказала Валтонен и призвала «посмотреть в глаза правде» о том, что Украина была нейтральной страной до начала полномасштабных боев в феврале 2022 года.