DDHQ: республиканцы после выборов продолжат контролировать Палату представителей

Из опубликованных данных следует, что демократы — однопартийцы действующего президента США Джо Байдена — получают в нижней палате Конгресса 209 мест. Большинством в палате республиканцы располагают после промежуточных выборов 2022 года.
Окончательный расклад в палате представителей пока остается неопределенным, поскольку в Калифорнии все еще ведется подсчет голосов. Но ожидается, что республиканцы получат еще несколько голосов в новом Конгрессе.
Ранее представителям Республиканской партии удалось получить большинство в Сенате — верхней палате американского парламента. Они займут 52 места, в то время как демократы предварительно получают 47 мест.