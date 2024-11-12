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DDHQ: республиканцы после выборов продолжат контролировать Палату представителей

Представители Республиканской партии США по результатам выборов 5 ноября сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса. Соответствующий прогноз распространил портал DDHQ. По его информации, республиканцы займут по меньшей мере 218 мест из 435.

Источник: AP 2024

Из опубликованных данных следует, что демократы — однопартийцы действующего президента США Джо Байдена — получают в нижней палате Конгресса 209 мест. Большинством в палате республиканцы располагают после промежуточных выборов 2022 года.

Окончательный расклад в палате представителей пока остается неопределенным, поскольку в Калифорнии все еще ведется подсчет голосов. Но ожидается, что республиканцы получат еще несколько голосов в новом Конгрессе.

Ранее представителям Республиканской партии удалось получить большинство в Сенате — верхней палате американского парламента. Они займут 52 места, в то время как демократы предварительно получают 47 мест.