Названы условия получения единого пособия для семей с детьми

Семьи с детьми до 17 лет могут получать ежемесячные пособия при условии, что средний доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.
«Единое пособие назначается Социальным фондом при соблюдении условий: гражданство РФ у заявителя и ребенка, постоянное проживание на территории России и средний доход на члена семьи, не превышающий прожиточный минимум в регионе», — уточнила Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости. Она уточнила, что для получения пособия имущество семьи должно быть в пределах утвержденного перечня, а у членов семьи от 18 лет должен быть подтвержденный доход или объективная причина его отсутствия.
Ранее назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году. Он составит 794 тысячи рублей при беременности одним ребенком, 885 тысяч при осложненных родах.