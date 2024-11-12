Названы условия получения единого пособия для семей с детьми

«Единое пособие назначается Социальным фондом при соблюдении условий: гражданство РФ у заявителя и ребенка, постоянное проживание на территории России и средний доход на члена семьи, не превышающий прожиточный минимум в регионе», — уточнила Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости. Она уточнила, что для получения пособия имущество семьи должно быть в пределах утвержденного перечня, а у членов семьи от 18 лет должен быть подтвержденный доход или объективная причина его отсутствия.