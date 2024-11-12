Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами. Об этом сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности, которое прошло под руководством президента Аслана Бжании.
Согласно видео, опубликованному агентством с заседания, оппозиционеры собрались у здания Министерства внутренних дел и службы государственной безопасности, где начали стычки и пытались выломать ворота.
«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.
Председатель службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия охарактеризовал произошедшее у ворот СГБ как «массовые беспорядки». Он отметил, что имели место случаи применения силы в отношении сотрудников службы безопасности.
По словам Кучуберии, напавший на сотрудников СГБ оказался тем же лицом, которое таранило ворота на своем транспортном средстве. Его личность установлена, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее сообщалось, что власти Абхазии ввели веерные отключения электроэнергии по всей республике с 1 ноября. Это связано с дефицитом электроэнергии и с ветхостью оборудования.