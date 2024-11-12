Washington Post: Трамп объявил Уолца своим советником по нацбезопасности

Дональд Трамп предложил конгрессмену от Флориды Майку Уолцу должность советника по национальной безопасности в Белом доме. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на источники в окружении нового президента США.
Трамп, одержавший убедительную победу на президентских выборах, начал формировать свою команду за несколько месяцев до официального вступления в должность.
В частности, он предложил Уолцу позицию советника по национальной безопасности. Конгрессмен ранее утверждал, что у Трампа есть четкий план для организации переговоров между представителями России и Украины.
Ранее Трамп заявил, что не будет брать в свою будущую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли. Они оба выступали за жесткую политику в отношении России, а также за увеличение военной помощи Киеву.