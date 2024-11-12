Washington Post: Трамп объявил Уолца своим советником по нацбезопасности

Ранее Трамп заявил, что не будет брать в свою будущую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли. Они оба выступали за жесткую политику в отношении России, а также за увеличение военной помощи Киеву.