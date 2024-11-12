Дмитрий Демешин заслушал доклады об исполнении поручений, выданных в ходе прямой линии

В ходе аппаратного совещания Дмитрий Демешин также дал поручение министерству строительства до 31 декабря этого года разработать финансовую модель, которая будет применяться по всем новым проектам КРТ (комплексное развитие территорий) и позволит создать оптимальный баланс в интересах государства и бизнеса: при застройке должны возводиться не только жилые дома, но и социальные объекты — детские сады, поликлиники, школы и т. д.