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Дмитрий Демешин заслушал доклады об исполнении поручений, выданных в ходе прямой линии

Результаты проделанной работы обсудили на очередном заседании президиума правительства Хабаровского края.

Одним из первых свой доклад представил и. о. министра здравоохранения края Станислав Мальцев. Он доложил об изготовлении протеза для женщины-инвалида, обратившейся к губернатору. Недавно выполнили замеры, протез планируют установить уже 2 декабря.

Станислав Мальцев также отчитался о состоянии лифтов в Вяземской ЦРБ — каждый из них привели в порядок.

Также губернатор прокомментировал нашумевшие в социальных сетях новости по поводу нарушений в оказании медицинской помощи роженицам и новорожденным. Дмитрий Демешин поручил Станиславу Мальцеву наладить работу Перинатального центра в Хабаровске.

«Необходимо создать алгоритм сопровождения женщин и новорожденных детей, чтобы в перспективе подобного не допускать», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

В ходе аппаратного совещания Дмитрий Демешин также дал поручение министерству строительства до 31 декабря этого года разработать финансовую модель, которая будет применяться по всем новым проектам КРТ (комплексное развитие территорий) и позволит создать оптимальный баланс в интересах государства и бизнеса: при застройке должны возводиться не только жилые дома, но и социальные объекты — детские сады, поликлиники, школы и т. д.