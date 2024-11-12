Дмитрий Демешин заслушал доклады об исполнении поручений, выданных в ходе прямой линии

Одним из первых свой доклад представил и. о. министра здравоохранения края Станислав Мальцев. Он доложил об изготовлении протеза для женщины-инвалида, обратившейся к губернатору. Недавно выполнили замеры, протез планируют установить уже 2 декабря.
Станислав Мальцев также отчитался о состоянии лифтов в Вяземской ЦРБ — каждый из них привели в порядок.
Также губернатор прокомментировал нашумевшие в социальных сетях новости по поводу нарушений в оказании медицинской помощи роженицам и новорожденным. Дмитрий Демешин поручил Станиславу Мальцеву наладить работу Перинатального центра в Хабаровске.
«Необходимо создать алгоритм сопровождения женщин и новорожденных детей, чтобы в перспективе подобного не допускать», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В ходе аппаратного совещания Дмитрий Демешин также дал поручение министерству строительства до 31 декабря этого года разработать финансовую модель, которая будет применяться по всем новым проектам КРТ (комплексное развитие территорий) и позволит создать оптимальный баланс в интересах государства и бизнеса: при застройке должны возводиться не только жилые дома, но и социальные объекты — детские сады, поликлиники, школы