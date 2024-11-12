Хокимият Ташкента наконец-то взялся за решение проблемы загрязненного воздуха

Для выявления нарушителей в городе создана специальная группа, состоящая из специалистов разных ведомств, которая каждую ночь проводит рейды.
Чиновники отметили, что проблема загрязненного воздуха особенно остро ощущается с наступлением холодов, когда качество воздуха в Ташкенте резко ухудшается, что вызывает обоснованное беспокойство среди жителей.
«Быстрый рост предпринимательства и расширение экономической деятельности в последние годы охватили и тепличные хозяйства, которые находятся как в пределах города, так и в соседних районах Ташкентской области. Эти изменения негативно влияют на экологию города и здоровье горожан».
Для проверки отопительных систем предприятий на предмет соответствия экологическим требованиям, в частности, использования твердого топлива, сейчас проводится комплексный экологический рейд. В рабочую группу входят сотрудники управления экологии, кадастровой службы, МЧС, ГУВД, Узгидромета, налогового комитета и хокимията. Группа оснащена специализированным оборудованием и фиксирует нарушения экологических норм на объектах.
При обнаружении нарушений принимаются решительные меры. Предприятиям, использующим угольные котлы, предписано устанавливать фильтры для задержки тяжелых и легких частиц золы. Тем, кто использует материалы, создающие специфический запах и изменение цвета воздуха, такие как покрышки или печное топливо, предписано переходить на угольное топливо с фильтрацией. В случае несоблюдения требований такие предприятия могут быть временно закрыты, особенно в периоды тяжелой экологической ситуации.
Все объекты, использующие системы внутреннего сгорания на основе твердого топлива, поставлены на учет и включены в специальный реестр. На протяжении отопительного сезона на них будут проводиться внеплановые проверки. Под контроль попадут все предприятия, способные загрязнять атмосферу: от теплиц до ресторанов и кафе, где готовят на открытом огне.
Хокимият также призвал горожан проявить заботу об экологии столицы и принять меры по предотвращению загрязнения. В свою очередь, администрация готова оказать консультативную поддержку предприятиям для приведения их работы в соответствие с современными экологическими нормами.