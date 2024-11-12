Хокимият Ташкента наконец-то взялся за решение проблемы загрязненного воздуха

При обнаружении нарушений принимаются решительные меры. Предприятиям, использующим угольные котлы, предписано устанавливать фильтры для задержки тяжелых и легких частиц золы. Тем, кто использует материалы, создающие специфический запах и изменение цвета воздуха, такие как покрышки или печное топливо, предписано переходить на угольное топливо с фильтрацией. В случае несоблюдения требований такие предприятия могут быть временно закрыты, особенно в периоды тяжелой экологической ситуации.