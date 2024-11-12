Авиастроители Хабаровского края передали минобороны новейшие истребители

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и проверку в полевых условиях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Су-57 — это уникальный самолет пятого поколения, который зарекомендовал себя высокой живучестью и эффективностью благодаря малой заметности и современным оборонительным системам. Су-57 отличается высоким уровнем боевой готовности и предназначен для выполнения задач в самых сложных условиях», — сказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Ожидается мировая премьера экспортной версии Су-57 в Китае, самолет впервые представят иностранным коллегам.
По словам генерального директора ОАК Вадима Бадехи, предприятия корпорации продолжают активную работу, и до конца года планируется дополнительно передать новые Су-57 и Су-35С для российских ВВС.