Авиастроители Хабаровского края передали минобороны новейшие истребители

«Су-57 — это уникальный самолет пятого поколения, который зарекомендовал себя высокой живучестью и эффективностью благодаря малой заметности и современным оборонительным системам. Су-57 отличается высоким уровнем боевой готовности и предназначен для выполнения задач в самых сложных условиях», — сказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.