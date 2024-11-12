Мерц пообещал выставить РФ ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен инициировать телефонный разговор с Владимиром Путиным и потребовать прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Об этом пишет Stern.
По словам политика, если этого не произойдет, Германия предоставит Украине крылатые ракеты Taurus и уберет ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.
Мерц также подчеркнул, что такой разговор возможен только при наличии соответствующего повода и достижении консенсуса с европейскими и трансатлантическими партнерами.
Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт обратилась к региональным структурам ХДС с предложением дистанцироваться от высказываний, сделанных Мерцем по поводу России. По ее словам, политик фактически призывает Германию вступить в прямой вооруженный конфликт с РФ.