Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц пообещал выставить РФ ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Кандидат в президенты ФРГ пригрозил снять ограничения на удары ВСУ вглубь России.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен инициировать телефонный разговор с Владимиром Путиным и потребовать прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Об этом пишет Stern.

По словам политика, если этого не произойдет, Германия предоставит Украине крылатые ракеты Taurus и уберет ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.

Мерц также подчеркнул, что такой разговор возможен только при наличии соответствующего повода и достижении консенсуса с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт обратилась к региональным структурам ХДС с предложением дистанцироваться от высказываний, сделанных Мерцем по поводу России. По ее словам, политик фактически призывает Германию вступить в прямой вооруженный конфликт с РФ.