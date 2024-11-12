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Противники Трампа могут стать лидерами Республиканской партии в Конгрессе США

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл выдвинул кандидатов на пост главы крыла Республиканской партии в верховной палате Конгресса, в число которых вошли противники избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 11 ноября заявил корреспондент Известий Антон Золотницкий.

Источник: AP 2024

«Два из трех кандидатов — ярые антитрамписты», — отметил журналист.

За пост лидера республиканцев будут бороться сенатор от штата Южная Дакота Джон Тьюн и сенатор от Техаса Джон Корнин — именно этих политиков считают ставленниками Макконнелла. Третьим кандидатом станет сенатор от Флориды Рик Скотт, которого поддерживают сторонники Трампа, в том числе миллиардер Илон Маск и консервативный журналист Такер Карлсон.

Макконнелл является ярым сторонником предоставления военной помощи Украине. Именно это стало одной из причин напряженных взаимоотношений сенатора с Трампом.

Также в этот день стало известно, что возможным новым госсекретарем США станет Вивек Рамасвами, который является активным противником поддержки и спонсирования какого-либо военного конфликта, в том числе, против поддержки Израиля при помощи отправки боеприпасов и оружия.

Дональд Трамп активно избавляется от «ястребов» в своей администрации и в ближайшем окружении. 11 ноября The Hill сообщила, что Трамп не собирается брать бывшего посла Никки Хейл и бывшего госсекретаря Майко Помпео в новую администрацию.

Помимо того, 11 ноября сообщалось, что республиканцы в конгрессе США не заинтересованы в выделении дополнительного пакета помощи Украине, несмотря на то, что без финансирования Киев не сможет вести боевые действия.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

Трамп Дональд