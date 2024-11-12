Противники Трампа могут стать лидерами Республиканской партии в Конгрессе США

За пост лидера республиканцев будут бороться сенатор от штата Южная Дакота Джон Тьюн и сенатор от Техаса Джон Корнин — именно этих политиков считают ставленниками Макконнелла. Третьим кандидатом станет сенатор от Флориды Рик Скотт, которого поддерживают сторонники Трампа, в том числе миллиардер Илон Маск и консервативный журналист Такер Карлсон.