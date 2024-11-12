Лукашенко повысил пенсии ветеранам в Беларуси

Социальная защищенность ветеранов будет усилена в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября, в понедельник, подписал закон «Об изменении законов по вопросам ветеранов». Об этом информирует пресс-служба президента.
«Документ принят в целях повышения социальной защищенности ветеранов и пострадавших от войн лиц», — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что данным законом предусматривается усиление социальных гарантий ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма, ветеранам боевых действий на территориях других стран. Также называются вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в новый брак, вольнонаемные лица, которые направлялись для работы в Афганистан.
В сообщении сказано, что ветеранам Великой Отечественной войны, которые были награждены орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу (они приравниваются к участникам Великой Отечественной войны) предусматривается рост размера ежемесячного повышения к пенсии с 50% до 250% минимальной пенсии по возрасту. Кроме того, предусмотрено увеличение размера ежегодной помощи ко Дню Победы, материальная помощь на оздоровление в случае невозможности пройти его в санатории.
Также говорится, что ветеранам Великой Отечественной войны, которые награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу предусматривается увеличение ежемесячного размера повышения к пенсии с 50% до 100% минимальной пенсии по возрасту. Кроме того, предусмотрено внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, госпитализация (речь идет про внеочередную), первоочередной прием в госорганах и других организациях вне зависимости от их формы собственности.
Отмечается, что бывшим узникам фашизма предусматривается бесплатное оказание некоторых услуг. Указаны обеспечение лекарствами и техническими средствами социальной реабилитации, изготовление и ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение, оздоровление.
Что касается ветеранов боевых действий на территории других стран, то им установлено снижение пенсионного возраста на пять лет (подразумеваются лица, которые получили статус инвалида в мирное время). Также называются бесплатные обеспечения лекарствами, техсредствами социальной реабилитации, изготовление, ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Говорится, что вдовам погибших военнослужащих, которые не вступили в новый брак, предоставят медицинские льготы (наравне с родителями погибших военных). Это бесплатное обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, оздоровление.
Также сказано, что вольнонаемным лицам, которые направлялись для работы в Афганистан с 1979 по 1989 годы, будет предусмотрено повышение к пенсии в размере 100% минимальной пенсии по возрасту.