Лукашенко повысил пенсии ветеранам в Беларуси

В сообщении сказано, что ветеранам Великой Отечественной войны, которые были награждены орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу (они приравниваются к участникам Великой Отечественной войны) предусматривается рост размера ежемесячного повышения к пенсии с 50% до 250% минимальной пенсии по возрасту. Кроме того, предусмотрено увеличение размера ежегодной помощи ко Дню Победы, материальная помощь на оздоровление в случае невозможности пройти его в санатории.