Форум межнационального единства проходит в Иркутске

— Наш национальный лидер, президент Владимир Путин, говоря о миссии России, подчеркнул, что наша страна стоит на страже всеобщих прав и свобод. Русский мир всегда опирался на межнациональное единство и духовно-нравственные ценности. Иркутская область — это многонациональный регион, здесь мы долгие годы живем в мире и согласии, и наша задача сегодня — сохранить наше единство. Сегодня мы видим, как формируется новое мироустройство, человечество сталкивается с новыми вызовами, и только вместе мы сможем сохранить страну для своих детей, — сказала депутат.