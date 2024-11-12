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Форум межнационального единства проходит в Иркутске

VII Форум межнационального единства «Иркутская область — территория мира и согласия» стартовал в столице Приангарья. В открытии форума приняли участие заместитель губернатора региона Андрей Бунев, председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева, специалисты органов местного самоуправления, национально-культурных и религиозных объединений, казачьих обществ, некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления, молодежных организаций.

Источник: ТК Город

Галина Кудрявцева поприветствовала участников мероприятия от имени депутатов областного парламента.

— Наш национальный лидер, президент Владимир Путин, говоря о миссии России, подчеркнул, что наша страна стоит на страже всеобщих прав и свобод. Русский мир всегда опирался на межнациональное единство и духовно-нравственные ценности. Иркутская область — это многонациональный регион, здесь мы долгие годы живем в мире и согласии, и наша задача сегодня — сохранить наше единство. Сегодня мы видим, как формируется новое мироустройство, человечество сталкивается с новыми вызовами, и только вместе мы сможем сохранить страну для своих детей, — сказала депутат.

В рамках пленарного заседания участники форума обсудят основные направления государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, влияние внешних факторов на формирование экстремистских угроз в Иркутской области, социальные проекты некоммерческих организаций, федеральную поддержку гражданских инициатив в сфере укрепления мира и согласия, практики в сфере этнического туризма, другие вопросы.