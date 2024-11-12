Мирзиёев: мы готовы бесплатно лечить пострадавших палестинских детей и женщин

Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, он предложил расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций.