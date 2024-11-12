Мирзиёев: мы готовы бесплатно лечить пострадавших палестинских детей и женщин

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, выступая на арабо-исламском саммите в Эр-Рияде, выразил готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
В мероприятии, прошедшем под председательством саудовской стороны, участвовали главы государств и правительств ведущих стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, африканского континента.
Речь шла об объединении усилий международного сообщества, направленных на деэскалацию обстановки в секторе Газа и Ливане, скорейшее политическое урегулирование складывающейся ситуации.
Мирзиёев с сожалением отметил, что за период после заседания в Эр-Рияде в 2023 году эта война расширила свои масштабы, охватив территорию Ливана.
Он всецело поддержал практические инициативы, направленные на решение палестино-израильского конфликта мирным и дипломатическим путем.
«Узбекистан всецело поддерживает практические инициативы, направленные на решение палестино-израильской проблемы мирным и дипломатическим путем».
По мнению главы Узбекистана, вопросы незамедлительного прекращения военных действий, обеспечения безопасных гуманитарных коридоров и начала мирных переговоров должны находиться в центре постоянного внимания ООН и Совета безопасности.
Мирзиёев отметил, что палестинский народ, имеющий древнюю и богатую историю, обладает полным правом на создание независимого и свободного государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках границ 1967 года.
В данном контексте выражена поддержка деятельности Глобального альянса за решение проблемы двух государств, созданного по инициативе Саудовской Аравии.
Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, предложено расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций.
«В этой связи мы всесторонне поддерживаем деятельность Глобального альянса за решение проблемы двух государств, организованного по инициативе Саудовской Аравии», — сказал президент РУз.
Кроме того, в целях предотвращения гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана, он предложил расширить масштабы помощи со стороны ведущих государств и международных организаций, в том числе за счет поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций.
«Выражаем готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана. Мы также намерены обсудить вопросы оказания практической помощи народу Палестины на саммите “Арабские государства Персидского залива — Центральная Азия” в следующем году в Самарканде».
Также, он подчеркнул, что в рамках Организации исламского сотрудничества необходимо уделить большое внимание вопросам обеспечения неприкосновенности и бережного сохранения священной мечети Аль-Акса, других уникальных историко-культурных памятников Иерусалима.
В завершение глава Узбекистана выразил надежду, что нынешняя встреча станет большим практическим шагом в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
По итогам саммита приняли совместную резолюцию, в которой закрепили приверженность сторон скорейшему поиску политико-дипломатического решения конфликта.