Игорь Кобзев обсудит с зампредом правительства РФ ситуацию с нормой энергопотребления

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретится с заместителем председателя правительства РФ Александром Валентиновичем Новаком. Глава региона будет озвучивать предложения о внесении изменений в действующее законодательство в части определения диапазонов потребления электрической энергии населением, а именно — определить в субъектах РФ с суровыми климатическими условиями и отсутствием газификации максимальное значение для первого диапазона потребления населением с учетом специфики электроотопления — объем потребления ежемесячно не менее 9000 кВт*ч с корректировкой в сторону уменьшения в летние месяцы (с июня по август) и увеличения в отопительный период (с сентября по май), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
«Цифры будем считать и обсуждать. Нам нужно сделать первый шаг. Затем двигаться дальше. Огромное спасибо за обратную связь. До поздней ночи, а потом с раннего утра читал ваши комментарии по теме энерготарифов. Вижу в различных источниках высказывания некоторых политических лидеров, что нужно что-то делать. Но главное! Они не озвучивают конкретных предложений. Готов выслушать и взять в работу все конструктивные предложения. Сейчас время объединиться. Я прекрасно понимаю все тревоги жителей Иркутской области. Мы работаем в штабном режиме. К этому вопросу подключились депутаты Государственной думы, Законодательного собрания, сенаторы, ученые, общественность», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, что постановление правительства РФ по установлению порогов энергопотребления населением вызвало огромный общественный резонанс. Сейчас эта тема остро обсуждается в регионе. Стоит отметить, что два года назад крупнейшая электросетевая компания Иркутской области проводила различные мероприятия, в ходе которых местным жителям формировалось мнение о необходимости введения дифференцированных тарифов для Приангарья.
8 ноября в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева жители региона создали петицию против введения дифференцированного тарифа на электроэнергию. В ней выдвинуты требования о необходимости пересмотра обоснованности введения дифференцированного тарифа на электроэнергию для Иркутской области, принимая во внимание суровые климатические условия и отсутствие газификации. Также предлагается увеличить минимальный порог потребления электроэнергии по минимальному тарифу до 20 тысяч кВт*ч в месяц в зимний период для частного сектора, чтобы снизить финансовое бремя для жителей и создать комфортные условия для использования электроэнергии в качестве отопления.
11 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев инициировал объединение усилий партийных фракций для решения вопросов, связанных с изменениями в тарифах на электроэнергию. В рамках встречи обсуждались новые диапазоны потребления, утверждённые Правительством РФ, которые могут затронуть более 220 тысяч жителей региона.