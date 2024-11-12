Игорь Кобзев обсудит с зампредом правительства РФ ситуацию с нормой энергопотребления

«Цифры будем считать и обсуждать. Нам нужно сделать первый шаг. Затем двигаться дальше. Огромное спасибо за обратную связь. До поздней ночи, а потом с раннего утра читал ваши комментарии по теме энерготарифов. Вижу в различных источниках высказывания некоторых политических лидеров, что нужно что-то делать. Но главное! Они не озвучивают конкретных предложений. Готов выслушать и взять в работу все конструктивные предложения. Сейчас время объединиться. Я прекрасно понимаю все тревоги жителей Иркутской области. Мы работаем в штабном режиме. К этому вопросу подключились депутаты Государственной думы, Законодательного собрания, сенаторы, ученые, общественность», — отметил Игорь Кобзев.