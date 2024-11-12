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Алексей Логвиненко: «Все абоненты подключены к электричеству»

Работы на поврежденной высоковольтной линии будут продолжаться до полного восстановления.

Источник: соцсети

Вечером 11 ноября в Пролетарском районе Ростова по улице 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. Отключилась электроэнергия по улице Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Всего без света около 10 тысяч человек. Из-за порыва произошло возгорание, на месте работали пожарные. Сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Все абоненты подключены к электричеству. Работы на поврежденной высоковольтной линии ЦЭС Ростовэнерго будут продолжаться до полного восстановления, — написал Алексей Логвиненко в 23:29 11 ноября.

ЖКХ