Алексей Логвиненко: «Все абоненты подключены к электричеству»

Вечером 11 ноября в Пролетарском районе Ростова по улице 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. Отключилась электроэнергия по улице Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Всего без света около 10 тысяч человек. Из-за порыва произошло возгорание, на месте работали пожарные. Сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.