В Хельсинки выступили против «финляндизации» Украины. Военная операция, день 993-й

09:03 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России:
«Я… неоднократно говорил, что нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение».
08:58.
08:44 В ночь на 12 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, заявил глава местной украинской администрации Иван Федоров. По его словам, произошло не менее 432 взрывов.
08:40 Главы Корочанского района Николай Нестеров и Новооскольского округа Андрей Гриднев 12 ноября подпишут контракт о прохождении службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород», написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
08:38 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил агентству ТАСС, что в ближайшие месяцы посетит Россию. Он и раньше приезжал с визитом из-за атак вблизи Запорожской АЭС.
08:35.
08:32 Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью на телеканале ARD заявил, что бывший глава немецкого минфина Кристиан Линднер планировал передать Украине деньги, полученные за счет сокращения пенсий, изъятия средств у местных сообществ и средств, которых не хватает для модернизации Германии. Чиновника отправили в отставку.
08:23 Newsweek пишет, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте угрожает исключить США из альянса из-за возможного плана избранного американского президента завершить украинский конфликт.
08:17 По данным Reuters, условия переговоров между Москвой и Киевом определятся в ближайшие четыре-пять месяцев. Источник агентства считает, что зима станет критическим моментом для Украины. Сейчас в Киеве ждут, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с назначениями в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как Вашингтон будет формировать политику в отношении Киева.
08:13.
08:07 «Страна.ua» пишет о взрывах в Киевской области Украины.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников: девять над территорией Белгородской области, два над Брянской и два над Курской.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 993-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.