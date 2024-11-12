В Хельсинки выступили против «финляндизации» Украины. Военная операция, день 993-й

09:03 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России:

«Я… неоднократно говорил, что нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение».

08:58.

08:44 В ночь на 12 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, заявил глава местной украинской администрации Иван Федоров. По его словам, произошло не менее 432 взрывов.

08:40 Главы Корочанского района Николай Нестеров и Новооскольского округа Андрей Гриднев 12 ноября подпишут контракт о прохождении службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород», написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

08:38 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил агентству ТАСС, что в ближайшие месяцы посетит Россию. Он и раньше приезжал с визитом из-за атак вблизи Запорожской АЭС.

08:35.

08:32 Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью на телеканале ARD заявил, что бывший глава немецкого минфина Кристиан Линднер планировал передать Украине деньги, полученные за счет сокращения пенсий, изъятия средств у местных сообществ и средств, которых не хватает для модернизации Германии. Чиновника отправили в отставку.

08:23 Newsweek пишет, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте угрожает исключить США из альянса из-за возможного плана избранного американского президента завершить украинский конфликт.

