Министр просвещения РФ приедет в Волгоград 12 ноября

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов будет обсуждать в городе-герое вопросы развития образовательных учреждений. В Волгоградской области, кроме обновления старых учебных зданий, в последние 10 лет активно строятся и новые объекты. Один из них — средняя школа № 7 на ул. Кортоева в Дзержинском районе Волгограда. Первых учеников здесь приняли в День знаний — 2024.