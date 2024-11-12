Министр просвещения РФ приедет в Волгоград 12 ноября

В Волгограде днем 12 ноября в недавно построенной школе № 7 имени Александры Пахмутовой в Волгограде ожидают главу Минпросвещения России. Сергей Кравцов проведет здесь совещание в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
Вместе с ним в Волгоград приезжает временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Отметим, что министерство совместно с партией следят за реализацией в регионах масштабного проекта ремонта школ. Кроме того, у Якушева запланирована и своя рабочая программа в Волгограде, в частности он проведет встречу с руководителями первичных парторганизаций.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов будет обсуждать в городе-герое вопросы развития образовательных учреждений. В Волгоградской области, кроме обновления старых учебных зданий, в последние 10 лет активно строятся и новые объекты. Один из них — средняя школа № 7 на ул. Кортоева в Дзержинском районе Волгограда. Первых учеников здесь приняли в День знаний — 2024.
Это самое крупное учебное заведение на западе Волгограда, которому позже было присвоено имя выдающегося композитора, уроженки Сталинграда Александры Николаевны Пахмутовой.
Открытие состоялось с участием Президента РФ Владимира Путина и губернатора Андрея Бочарова в августе 2024 года в формате ВКС. К слову, эта школа-тысячник стала знаковой для страны — 1300-й построенной в РФ по нацпроекту «Образование».
В целом в период с 2018 по 2024 год в Волгоградской области в эксплуатацию введено 11 новых учебных заведений, рассчитанных на более чем 9 тыс. мест.