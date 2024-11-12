В США назвали вероятным кандидатом на пост госсекретаря при Трампе сенатора Рубио

При этом, как отмечает издание, Трамп может изменить свое решение, но на данный момент «его вполне устраивает кандидатура Рубио».
Телеканал CNN также считает вероятным назначение сенатора от Флориды на пост госсекретаря США, который, как отмечается, является «ястребом» в отношении Китая. Представитель Флориды Майк Уолтц, как ожидается, станет его советником по национальной безопасности.
Авторы материала предполагают также, что избрание Рубио на эту должность сразу же станет сигналом о готовности избранного президента пойти на обострение отношений с Китаем.
Трамп, победивший на выборах президента США, уже наметил ряд назначений. Так, накануне сообщалось, что Трамп назначит экс-конгрессмена Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. 44-летний Зелдин обеспечит принятие справедливых и быстрых решений по дерегулированию, которые позволят высвободить мощь американского бизнеса, в то же время поддерживая самые высокие экологические стандарты, включая самые чистые воздух и воду на планете, считает Трамп.
Он также назначил бывшего директора ICE Томаса Хомана ответственным за безопасность на границе США. Кроме того, Хоман будет отвечать за депортацию нелегальных иностранцев в страну их происхождения.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.