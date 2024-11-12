В США назвали вероятным кандидатом на пост госсекретаря при Трампе сенатора Рубио

Трамп, победивший на выборах президента США, уже наметил ряд назначений. Так, накануне сообщалось, что Трамп назначит экс-конгрессмена Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. 44-летний Зелдин обеспечит принятие справедливых и быстрых решений по дерегулированию, которые позволят высвободить мощь американского бизнеса, в то же время поддерживая самые высокие экологические стандарты, включая самые чистые воздух и воду на планете, считает Трамп.