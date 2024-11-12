Главные новости 12 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 ноября 2024 года.
Республиканцы получают большинство в Палате представителей Конгресса США
Партия республиканцев, представитель которой победил в выборах президента США, сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса. Предварительно, республиканцы займут 218 из 435 мест. Такой перевес обеспечит большинство при голосованиях.
Власти КНДР заверили договор о стратегическом партнерстве с РФ
Лидер северокорейской народной республики Ким Чен Ын подписал указ, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между КНДР и Россией. Ранее закон, подтверждающий действие договора, подписал президент РФ Владимир Путин.
В Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции
В Сухуме представители оппозиции перекрыли несколько мостов. Волнения в Абхазии начались после задержания группы лиц, которые напали на депутата парламента после заседания, где рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов.
Ученые РАН назвали признаки торможения в российской экономике
Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предупредили о возможном замедлении экономики в России. На вероятную стагнацию указывают такие признаки, как рост ключевой ставки и увеличение издержек производителей.
Монашество не будет считаться пропагандой чайлдфри