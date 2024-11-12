«Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

Данный показательный вылет состоялся сразу после того, как в небо впервые поднялся российский истребитель пятого поколения Су-57, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Зрители наблюдали за демонстрацией мастерства российских летчиков. Особую атмосферу выступлению добавило музыкальное сопровождение. Из огромных колонок, установленных на открытой площадке возле большого экрана, на котором показывали фигуры пилотажа в исполнении «Русских витязей», звучала песня «Я русский» (Shaman), а также композиция «Матушка Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой.
Полеты пилотажной группы «Русские витязи» станут яркой частью авиасалона. Согласно программе, вылеты запланированы каждый день до 17 ноября, когда авиасалон завершит работу.
Экипаж прибыл в Китай на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, летчики пилотажной группы привезли новую программу. Они впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. Также будут показаны зрителям такие фигуры, как групповая петля Нестерова, косая петля в плотной пирамиде, двойной боевой разворот, перестроение в стрелу, петля в стреле, синхронные бочки, синхронный колокол, «зеркало», «роспуск тюльпана».