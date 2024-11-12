«Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

Экипаж прибыл в Китай на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, летчики пилотажной группы привезли новую программу. Они впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. Также будут показаны зрителям такие фигуры, как групповая петля Нестерова, косая петля в плотной пирамиде, двойной боевой разворот, перестроение в стрелу, петля в стреле, синхронные бочки, синхронный колокол, «зеркало», «роспуск тюльпана».