Евгений Куйвашев пристыдил свердловских производителей молока

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пристыдил местных производителей молока. Недовольство глава региона высказал, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера о поддержке сельскохозяйственных предприятий.
— Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы. Мы технику покупаем, обновляем материально-технические ресурсы, а самое главное субсидируем молоко, — высказался губернатор на заседании.
Евгений Куйвашев посоветовал производителям разобраться в вопросе саморегулирования. Ситуацию он назвал несправедливой. Губернатор также пригрозил лишить льгот производителей, отправляющих молоко в другие регионы.