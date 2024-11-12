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Евгений Куйвашев пристыдил свердловских производителей молока

Губернатор Свердловской области недоволен местными производителями молока.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пристыдил местных производителей молока. Недовольство глава региона высказал, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера о поддержке сельскохозяйственных предприятий.

— Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы. Мы технику покупаем, обновляем материально-технические ресурсы, а самое главное субсидируем молоко, — высказался губернатор на заседании.

Евгений Куйвашев посоветовал производителям разобраться в вопросе саморегулирования. Ситуацию он назвал несправедливой. Губернатор также пригрозил лишить льгот производителей, отправляющих молоко в другие регионы.