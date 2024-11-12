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Токаев встретился в Баку с Алиевым и Гутерришем

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион для участия во Всемирном климатическом саммите, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, главу государства встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.