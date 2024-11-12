Токаев встретился в Баку с Алиевым и Гутерришем

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, главу государства встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион для участия во Всемирном климатическом саммите, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в Telegram-канале Акорды, главу государства встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.