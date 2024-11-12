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Лукашенко проводит встречу с Вучичем

Белорусская сторона заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества с традиционным партнером на Балканах.

Источник: AP 2024

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Президент Беларуси проводит двустороннюю встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Баку.

Белорусский лидер находится с официальным визитом в Азербайджане, где примет участие во Всемирном саммите, посвященном вопросам изменения климата.

«Думаю, нам надо интенсифицировать отношения. При всех наших сложностях, которые существуют».

цитирует Лукашенко Тelegram-канал пул Первого.

Минск и Белград уже 30 лет поддерживают дипломатические отношения. За этот период уже многое было сделано.

Лукашенко обратил внимание Вучича на то, что ри этом в отношениях Беларуси и Сербии имеются сложности.

Лукашенко Александр