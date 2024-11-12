Стало известно об интересе Трампа к части пунктов «плана победы» Зеленского

Первый пункт плана, заинтересовавший Трампа, заключается в том, чтобы после окончания конфликта заменить часть американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими военными. Второй пункт, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов), предполагает обмен критически важными природными ресурсами Украины с западными странами, рассказали люди, участвующие в разработке «плана победы».